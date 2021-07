Path of Exile Expedition: Grinding Gear Games annuncia l’espansione con un trailer

Proprio come avevamo visto in precedenza, ieri è stata approfondita la patch 3.15 di Path of Exile di Grinding Gear Games. Questa nuova espansione, denominata “Expedition” aggiungerà un sacco di varietà al gameplay e sconvolgerà il metagame grazie a delle modifiche che abbiamo già analizzato in uno dei nostri articoli.

La nuovissima aggiunta all’universo di Path of Exile (uscito nel 2013 su console old-gen e PC), ovvero il DLC “Expedition” (annunciato tramite un trailer dedicato che troverete in calce alla news) tratterà un filone narrativo del tutto esclusivo, il quale vedrà come protagonisti i Kalguuran che fanno ritorno presso Wraeclast per poter riportare alla luce le reliquie. Naturalmente, la missione farà parte integrante del gameplay e il giocatore avrà il compito di impiantare bombe sul terreno per poi poter scavare in vari territori alla ricerca di ricompense.

Il giocatore potrà incontrare ed imbattersi nei Kalguuran in molte aree diverse fra loro, in cui dovrà (come già accennato) impiantare gli esplosivi negli spazi contrassegnati dal simbolo apposito: alcune posizioni saranno ovviamente più propense di altre nel rilasciare le ricompense e dei tesori validi e, in alcune occasioni, al posto dei tesori appariranno dei nemici da uccidere in gloriose battaglie.

Una volta sconfitti i nemici si potranno guadagnare degli artefatti, scambiabili con 4 nuovissimi personaggi non giocabili che saranno pronti a darvi in cambio alcune merci preziose. C’è da dire che ogni NPC avrà la propria caratteristica e il proprio modo di commerciare e scambiare: c’è chi utilizzerà la formula del baratto e chi invece adorerà scommettere su quell’oggetto in questione.

Per ultimo, ma non meno importante, l’espansione Expedition di Path of Exile sarà costituita da 19 nuovissime abilità apprendibili e gemme di supporto, nuove tipologie di oggetti consumabili (come Ward che garantisce una protezione assicurata nei confronti del primissimo attacco da parte della fazione nemica) e altre peculiarità tutte da scoprire. Sicuramente, per ottenere maggiori dettagli, attenderemo la prossima settimana, durante la quale Grinding Gear Games pubblicherà le note della patch 3.15.

Nell’attesa di ciò, noi vi ricordiamo che il nuovissimo DLC “Expedition” di Path of Exile sarà disponibile a partire dal 23 luglio 2021 per la versione PC e dal 28 luglio 2021, invece, per la versione PlayStation 4 e Xbox One.