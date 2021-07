Jujutsu Kaisen: un gruppo di scienziati parlerà della matematica nel manga

Recentemente Jujutsu Kaisen, il manga di successo nato dalla penna di Gege Akutami è andato in pausa a causa delle condizioni di salute dell’autore, ma questo non vuol dire che i fan si siano dimenticati di Yuji Itadori e della sua avventura. Per questo Shueisha ha deciso che l’opera sarà al centro di un approfondimento come minimo particolare sul prossimo numero di Jump GIGA.

La nota casa editrice ha infatti contattato, a quanto sembra, dei ricercatori del Riken Science Institute e dell’Institute of Statistical Mathematics di Tokyo per un numero speciale dedicato al manga di Akutami, nel quale gli scienziati e i ricercatori parleranno dell’impatto della matematica e della scienza più in generale nel viaggio di Yuji e dei suoi compagni del Jujutsu Tech.

In sostanteza, nonostante la serie sia apertamente più ispirata al mondo sovrannaturale che a quello scientifico, ci sarà un gruppo di scienziati pronto a parlare dell’influenza che la matermatica e le altre scienze hanno avuto sulla serie di Akutami.

Jujutsu Kaisen ha avuto un’impennata di popolarità grazie alla prima stagione dell’anime (disponibile su Crunchyroll) realizzata da studio MAPPA, e anche se una seconda stagione deve essere ancora confermata, attualmente lo studio è al lavoro sul primo film ispirato alla saga, Jujutsu Kaisen 0 che avrà la funzione di prequel, adattando la one-shot da cui Gege Akutami ha sviluppato l’idea del manga, e che ci presenterà la vicenda dei predecessori di Yuji.

Esattamente come altri grandi serie manga, come One Piece e My Hero Academia, anche Jujutsu Kaisen ha recentemente annunciato che la saga si sta avviando verso la sua conclusione, e che la storia del Jujutsu Tech raggiungerà presto la sua fine. Nonostante ciò, data l’immensa popolarità raggiunta, non sarebbe affatto strano l’arrivo di un sequel o di uno spin-off che possa continuare a espandere questo universo narrativo.