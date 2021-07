Tetris Effect Connected: arriva su PS4, Epic Games Store e Oculus Quest il 18 agosto

Tetris Effect per PlayStation 4, Epic Games Store e Oculus Quest diventeranno Tetris Effect: Connected tramite un aggiornamento gratuito, oltre al lancio tramite Steam per la prima volta il 18 agosto, ha annunciato lo sviluppatore Enhance Games. Di seguito una panoramica completa dell’aggiornamento del 18 agosto:

Gioco multipiattaforma

Promuovendo l’obiettivo del gioco di riunire le persone in cooperazione e competizione, l’ aggiornamento Tetris Effect: Connected consentirà ai giocatori di invitare amici da altre piattaforme a giocare tutti insieme, tramite un semplice e condivisibile ID stanza alfanumerico a quattro cifre. Oltre ad abbattere le barriere tra amici, ovunque scelgano di giocare, il gioco multipiattaforma massimizzerà la base di giocatori per le partite classificate, garantendo un migliore matchmaking e una competizione più equilibrata per i giocatori a tutti i livelli.

La visualizzazione dell’ID stanza può essere disabilitata per coloro che trasmettono in streaming le loro partite che desiderano mantenerlo privato e tutte le piattaforme hanno la possibilità di limitarsi ai giocatori della loro stessa piattaforma.

Funzionalità bonus

Modalità spettatore (solo partite amichevoli) : La funzione più richiesta della community di Tetris Effect! Da quattro a sei giocatori aggiuntivi, a seconda della modalità multiplayer, possono partecipare a una partita da guardare come spettatori (ed emozionare da bordo campo in tempo reale), aggiungendo flessibilità e comodità per chiunque speri di organizzare o trasmettere tornei.

: La funzione più richiesta della community di Tetris Effect! Da quattro a sei giocatori aggiuntivi, a seconda della modalità multiplayer, possono partecipare a una partita da guardare come spettatori (ed emozionare da bordo campo in tempo reale), aggiungendo flessibilità e comodità per chiunque speri di organizzare o trasmettere tornei. Velocità PAL (modalità Classic Score Attack, solo amici e partite locali) : Una nuova opzione progettata per replicare la sensazione del formato PAL europeo del gioco Tetris del Nintendo Entertainment System , tra cui un frame rate più basso, un movimento orizzontale più veloce e un drop più veloce velocità nei livelli successivi.

: Una nuova opzione progettata per replicare la sensazione del formato PAL europeo del gioco , tra cui un frame rate più basso, un movimento orizzontale più veloce e un drop più veloce velocità nei livelli successivi. Velocità lenta (modalità Battaglia a zona, solo partite amiche e locali): Il rovescio della medaglia della modalità Hyper Fast, questa opzione, beh, rallenta le cose, con un ritardo di ingresso più lungo per i nuovi Tetri mino, velocità di Line Clear più lente e movimento orizzontale più lento.

Tetris Effect: Connected sarà disponibile per Epic Games Store, Oculus Quest e PlayStation 4 dal 18 agosto.