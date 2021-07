PlayStation: il CEO Jim Ryan si esprime sui vari ritardi

Non è proprio piacevole affermare quanto segue ma, purtroppo, mai come quest’anno abbiamo visto il rinvio e la posticipazione di numerosi titoli (sia PlayStation che Xbox) che sarebbero dovuti uscire durante le loro finestre di lancio originariamente pianificate. Chiaramente, il più delle volte, gli editori dei videogiochi spingono affinché i titoli possano venire pubblicati entro la data prestabilita, ma ciò, come abbiamo visto più volte, non è sempre possibile.

Abbiamo anche potuto osservare le mosse di Sony a questo proposito, la quale non ha provato una vera e propria repulsione nei confronti delle posticipazioni e dei ritardi nei suoi videogiochi di punta, come God of War: Ragnarok o Gran Turismo 7, la cui release è stata spostata al 2022.

In una recente intervista, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha affrontato l’argomento in modo completo e approfondito, spiegando la sua posizione nei confronti di queste varie modificazioni alla line-up annuale. Ryan si è espresso citando l’iconico Shigeru Miyamoto di Nintendo, dicendo che è preferibile per Sony e PlayStation ritardare la pubblicazione dei videogiochi se questi non sono in condizioni ottimali, tali da renderne difficoltosa o imperfetta la fruizione da parte del pubblico pagante (come nell’ampiamente criticato Cyberpunk 2077).

Dal mio punto di vista, è sempre meglio produrre e avere un gran bel gioco, piuttosto che accelerare i tempi e affrettare i processi per poi ottenere solamente un gioco “okay“. I giocatori ricorderanno solo i titoli migliori e non quelli “così così”. Se il gioco è altamente valido a livello qualitativo, allora i fan potrebbero volerne un sequel, un prequel o uno spin-off. Vorrebbero una reiterazione di quella trama o di quei personaggi. Chiaramente, c’è da dire che anche l’aspetto finanziario incide parecchio sullo sviluppo del portafoglio di prodotti offerti. In generale, di solito esercitiamo pressione sulle software house affinché producano un videogioco entro i tempi richiesti, ma se dovessero riuscirci aspettiamo con pazienza, in quanto vogliamo che un gioco esca “valido” e non “okay”.

Spostando l’attenzione sui vari prodotti che ci attendono nel corso dei prossimi mesi, attendiamo con impazienza il nuovissimo PlayStation Experience 2021 che, stando ad un recente rumor, potrebbe avere luogo il giorno 12 agosto 2021 (di seguito l’articolo completo).