The Legend of Zelda: i fumettisti italiani celebrano i 35 anni della saga con tre cover per Skyward Sword HD

The Legend of Zelda, uno dei mostri sacri della storia dei videogame, festeggia quest’anno un importante compleanno: per l’occasione, arriva su Nintendo Switch una memorabile avventura che narra le origini di personaggi ed elementi iconici come la principessa Zelda, l’eroe Link e la mitica Spada Suprema. I festeggiamenti non finiscono qui, perché anche i fumettisti Sio, Dado’s Stuff e Giacomo Bevilacqua (A Panda Piace) hanno deciso di omaggiare la serie disegnando tre copertine esclusive per il pack del gioco, mettendole a disposizione di tutti gli appassionati per il download e la stampa su scottecsmegazine.com

The Legend of Zelda è il classico viaggio dell’eroe dei videogiochi che nel corso del tempo ha saputo cambiare e rinnovarsi con capitoli indimenticabili e quest’anno, per celebrare il suo 35° anniversario, Nintendo ha deciso di riportare in auge un grande classico, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, disponibile da oggi sulla famiglia di console Nintendo Switch. Per l’occasione, Sio, Dado’s Stuff e Giacomo Bevilacqua, tra i fumettisti più talentuosi della scena italiana, hanno deciso di omaggiare la loro saga del cuore disegnando delle speciali cover alternative per il pack del gioco. Qui sotto potete vedere le tre immagini.

In The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (qui la nostra recensione), gli appassionati potranno vivere le origini di questa memorabile saga con un’avventura che si colloca all’inizio della cronologia storica dei vari episodi. Si tratta della versione HD di un grande classico uscito originariamente su Wii che offre prestazioni migliorate, controlli di movimento più fluidi e, in alternativa, i nuovi comandi basati sui pulsanti. Il videogioco permette infatti di giocare in due modi: impugnando i Joy-Con e utilizzando i comandi di movimento intuitivi che riproducono le azioni del giocatore, oppure, per la prima volta, di controllare il personaggio tramite i pulsanti dei controller, un’opzione perfetta per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite. Inoltre, l’esperienza di gioco generale è stata migliorata e snellita grazie a una serie di modifiche che comprendono dei tutorial introduttivi meno invadenti, la possibilità di far avanzare rapidamente i dialoghi, ignorare alcuni filmati e attivare in maniera opzionale l’aiuto del personaggio Faih. I giocatori potranno godere dell’intera esperienza di gioco a 60 fotogrammi al secondo e usufruire anche della nuova funziona di salvataggio automatico.