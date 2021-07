World for Two: trailer per il lancio odierno su PC

Dopo l’annuncio della data d’uscita svelata a maggio, da oggi 16 luglio è disponibile World for Two su PC. Già presente per dispositivi mobile e Nintendo Switch, l’avventura/simulatore sviluppata da Seventh rank e pubblicata da PQube e Room6 arriva oggi su Steam.

World for Two è il racconto della nuova creazione di vita su un pianeta sull’orlo dell’estinzione. Il professore, che è l’unico sopravvissuto, e il suo androide si imbarcano in una missione per riportare gli animali sul pianeta.

Qui sotto potete vedere il trailer fatto uscire da PQube per l’occasione.

Questa la descrizione di World for Two nella pagina Steam:

ESPLORA UN MONDO STRAORDINARIO IN STILE PIXEL-ART

Vivi il viaggio altamente emotivo di un androide creato per riportare la vita, trasformando le lande desolate in ambienti colorati. Goditi spettacoli visivi mozzafiato; dal sole che sorge in un paesaggio sempre più vibrante, alle nuvole che rotolano dolcemente nel cielo notturno o alla semplice forma del tuo riflesso nell’acqua.

RACCOLTA DELLE RISORSE PER LA CREAZIONE DI CARBURANTE

Raccogli l’energia naturale da Starflames e il DNA dalle creature viventi – una volta che hai compreso i loro schemi genetici – per continuare la tua creazione. La vita porta nuove specie e colori agli ecosistemi morti. Preparati per i fardelli emotivi che la creazione della vita porta, poiché tutta la vita muore alla fine.

CREALE TUTTE

Attraverso tentativi ed errori, scopri e crea 60 creature uniche. Inizia con l’umile ameba e termina con balene e mante dai colori vivaci. Forse ci sono creature al di là? Viaggia attraverso i quattro biomi unici e distintivi: Palude, Foresta, Dune e Rovine; ognuno con le proprie creature e la propria colonna sonora.