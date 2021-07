Steam Deck: per Tim Sweeney è una mossa incredibile

Ieri Valve ha annunciato il suo Steam Deck, un PC versione portatile con Steam pre-installato. L’annuncio ha ovviamente generato molto entusiasmo ed è facile capire perché: il potenziale di un PC a portata di mano è chiaro per tutti e, come dice il CEO di Valve Gabe Newell, se l’azienda farà le cose per bene, il dispositivo potrebbe avere un discreto successo.

Molti sono rimasti colpiti dal dispositivo e una di queste persone è il CEO di Epic Games, Tim Sweeney. Sebbene Sweeney non sia sempre stato d’accordo con Valve su una serie di cose ed è stato critico nei confronti dell’azienda in alcune occasioni, dopo l’annuncio ha affermato, via Twitter, che lo Steam Deck è una “mossa incredibile di Valve”, facendo notare inoltre che il dispositivo è una piattaforma aperta in cui gli utenti possono installare qualsiasi software a loro piacimento e persino utilizzare altri negozi di giochi per PC oltre a Steam (e ciò include anche l’Epic Games Store).

Lo Steam Deck uscirà questo dicembre, e sceglierne il prezzo è stato molto difficile, sempre per Newell. Qui sotto potete invece vedere il tweet di Sweeney.

“Incredibile mossa di Valve! Un ibrido PC/console portatile che esegue il fork SteamOS di Arch Linux ed è una piattaforma aperta in cui gli utenti sono liberi di installare software di loro scelta, inclusi Windows e altri store.”