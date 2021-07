Melty Blood Type Lumina: il nuovo trailer è su Shiki Tohno

A marzo è stato annunciato Melty Blood Type Lumina, nuovo capitolo dello spin-off in versione picchiaduro della visual novel Tsukihime. Il titolo di di TYPE-MOON, e French Bread arriverà il 30 settembre su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo filmato, che mostra in azione uno dei personaggi che faranno parte del roster, Shiki Tohno. Come scritto nel testo che accompagna il video:

Scopri il suo poderoso stile di battaglia con mosse standard facili da usare e l’indifendibile Mystical Eyes of Death Perception.