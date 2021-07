SEGA e G Fuel annunciano una serie per Sonic The Hedgehog

Per continuare i festeggiamenti del 30° anniversario di Sonic the Hedgehog, SEGA e l’azienda partner produttrice di energy drink G FUEL hanno deciso di collaborare per realizzare una mini-serie documentaristica dal titolo Sonic All-Star Series, con la partecipazione di una sfilza di celebrità e influencer che condividono i propri ricordi preferiti riguardanti Sonic nel corso degli anni.

Il primo episodio è disponibile da oggi sul canale YouTube ufficiale di Sonic the Hedgehog, e vede la partecipazione di Jirard Khalil di The Completionist. Durante l’episodio, Khalil racconta dell’evoluzione del’iconica serie, sottolineando come uno dei suoi aspetti preferiti di Sonic the Hedgehog sia stata l’introduzione del multiplayer simultaneo. Nell’episodio prova anche a disegnare un ritratto di Sonic e gioca al classico livello Green Hill Zone Act 1 del capitolo originale, pubblicato nel 1991.

SEGA continuerà a pubblicare nuovi episodi di Sonic All-Star Series nelle prossime settimane, per cui non perdere di vista il canale YouTube del gioco per saperne di più.