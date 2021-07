Conan Chop Chop: non ci saranno altri rinvii

Nato come pesce d’aprile del 2019 e annunciato come gioco ufficiale all’E3 di quell’anno, Conan Chop Chop ha avuto una serie piuttosto numerosa di rinvii. Inizialmente doveva essere pubblicato a settembre 2019, poi a febbraio 2020, poi era apparso un generico 2020, fino ad un inizio 2021. La prima parte dell’anno è già passata da un po’, e il gioco non è uscito. Ecco allora che lo sviluppatore Mighty Kingdom e il publihser Funcom fanno sapere che non verrà annunciata una nuova data fino a quando lo sviluppo non sarà terminato. Il gioco è previsto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qui sotto potete vedere il comunicato completo:

Come i più attenti di voi avranno notato, siamo ben oltre “l’inizio del 2021” ora e Conan Chop Chop non è ancora stato rilasciato. Ora è arrivato un punto in cui ci troviamo a dover rassicurare le persone che il gioco è reale, in fase di sviluppo, e non solo un pesce d’aprile senza fine.

In effetti, Conan Chop Chop aveva superato la certificazione per console all’inizio di quest’anno ed era solo un clic di un pulsante per essere caricato nei negozi PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Tuttavia, alcune tradizioni non si rompono facilmente. I test di gioco hanno rivelato il potenziale per ulteriori miglioramenti al gameplay, portando lo sviluppatore Mighty Kingdom e l’editore Funcom a deliberare di posticipare nuovamente il gioco.

E mentre siamo ben consapevoli che alcune persone rimarranno deluse da questa notizia, forse anche un po’ sconcertate, vi assicuriamo che i lati positivi superano i negativi. Proprio come uno dei nostri precedenti ritardi consisteva nell’aggiungere la modalità multiplayer online a Conan Chop Chop, tutti gli altri ritardi sono stati fatti con l’intento di migliorare ulteriormente il gioco, sia aggiungendo nuove funzionalità che modificando quelle esistenti. Inoltre, non vogliamo che un ulteriore sviluppo del gioco provochi un affaticamento inutile.

Quindi, sì. Abbiamo mancato alla nostra promessa, e per questo ci dispiace. Questa volta, tuttavia, possiamo assolutamente garantire che non ci saranno più annunci di ritardo. Perché? Perché questa volta non annunceremo una nuova data di uscita fino a quando il gioco non sarà finito, testato, certificato e pronto per il lancio. E perché a colui che annunciava i rinvii era stato promesso che questo non sarebbe stato un lavoro a tempo pieno.