One Piece: arriva il crossover con Food Wars!

Nel corso dei lunghi anni della sua serializzazione, One Piece, il manga capolavoro di Eiichiro Oda, ci ha proposto numerosi crossover con altre serie di successo, come quando, ad esempio, Luffy e i suoi pirati hanno affrontato i guerrieri Z di Dragonball, e sembra proprio che ben presto vedremo uno dei componenti più amati della ciurma, il cuoco Sanji, in un nuovo crossover con Food Wars, il manga culinario di Yuto Tsukada e Shun Saeki.

Non è la prima volta che le strade di One Piece e di Food Wars si incontrano, e in passato erano stati pubblicati alcuni capitoli che vedevano Sanji impegnato nelle sfide contro Soma Yukihira e tutti gli altri. Il successo di questi capitoli era stato enorme, tanto che Tsukada, nel lontano 2019, aveva scatenato l’hype di tutti i fan, auspicandosi una versione anime di questo crossover con l’opera di Oda:

“Quando abbiamo incontrato Oda sensei alla festa per il nuovo anno, ci ha detto che ne era stato molto felice. E poici ha detto ‘Ne facciamo una versione anime'”



Il progetto non è più stato nominato, ma appare chiaro che la volontà di Oda, così come quella di Tsukada e Saeki, sia quella di portare la loro collaborazione anche sullo schermo. Nel frattempo però è stato annunciato che, in occasione del 24esimo anniversario dell’anime di One Piece, i creatori di Food Wars racconteranno una nuova storia che avrà come protagonista Sanji.

Nel frattempo il manga di One Piece sta procedendo nella narrazione delle vicende della guerra di Wano tra i pirati dell’Imperatore Kaido e Luffy e i suoi alleati. Nella battaglia che sta diventando sempre più dura, Sanji si è aitrovato ad affrontare Queen, uno dei più alti comandanti della flotta di Kaido: presto scopriremo come finirà il loro scontro. Al contrario l’anime ispirato al manga di Oda si trova nelle fasi iniziali della battaglia, ma la qualità delle sue animazioni gli ha attirato anche i complimenti di alcuni specialisti nel settore.