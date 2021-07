Jujutsu Kaisen: la serializzazione ricomincerà presto

L’annuncio, arrivato lo scorso giugno, della pausa nella serializzazione di Jujutsu Kaisen, aveva lasciato interdetti i fan della serie di Gege Akutami, che si erano all’improvviso ritrovati privi della loro serie preferita perun periodo di tempo non meglio specificato. La pubblicazione del manga infatti era stata fermata a causa dei problemi di salute di Akutami, e nonostante la tristezza, i fan si sono dovuti adattare a questa scelta.

Sembra però che l’attesa stia per terminare e che la serie di Jujutsu Kaisen sia pronta a tornare, e anche abbastanza presto. La voce è stata riportata da un ben noto insider di Shueisha, l’utente Twitter, @WSJ_manga, che ha rivelato che la saga di Gege Akutami dovrebbe tornare sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel numero 36 della rivista di casa Shueisha, in uscita il prossimo 1 agosto. Difatti, dopo il numero di questo 18 luglio, la rivista andrà in pausa per una settimana.

Il manga di Jujutsu Kaisen al momento è fermo al finale dell’arco narrativo dello Zenin Clan, che ha conosciuto una fine davvero scioccante per molti fan.

Per il momento la notizia del ritorno del manga è poco più che una voce, dato che non sono arrivate conferme né da Akutami né tantomeno da Shueisha, nel frattempo però, se volete recuperare la serie, la potete trovare online su Viz Media, o iniziare a vedere l’anime realizzato da MAPPA (disponibile su Crunchyroll) in attesa dell’uscita del film!

Nel frattempo però Shueisha dedicherà all’opera un’uscita speciale su Jump GIGA nella quale alcuni scienziati e ricercatori giapponesi parleranno dell’influenza della matematica e delle scienze su questa amatissima serie shonen.