Rainbow Six Extraction rinviato al 2022

Se siete fan accaniti di Ubisoft e soprattutto della sua serie di Rainbow Six, sono arrivate delle bruttissime notizie per voi, poiché il publisher franchese ha condiviso, attraverso il suo sito ufficiale, un aggiornamento da parte del team di sviluppo di Rainbow Six Extraction, nel quale si comunica che il titolo è stato rimandato al gennaio 2022.

Questo, a quanto sostiene Ubisoft, nel pieno interesse dei giocatori, per dare modo agli sviluppatori di rendere il titolo una piena esperienza tripla A:

“La nostra ambizione per Rainbow Six Extraction è quella di dare ai giocatori un’esperienza completamente AAA, che cambierà ilmodo in cui giocate e pensate ai giochi cooperativi. Con funzionalità uniche come Missin in Action e The Sprawl, ogni missione sarà un’esperienza tesa e sfidate nella quale guiderete una squadra d’elite di Rainbow Six in una lotta contro una minaccia aliena letale e in continua evoluzione.

Stiamo cogliendo l’opportunità di prenderci del tempo in più per portare in vita questa visione nel modo che meritanel gennaio 2022. Siamo sicuri che questo assicurerà che Rainbow Six Extraction sia l’esperienza immersiva, cooperativa e d brividi che vogliamo creare e che voi desiderate giocare.

Non vediamo l’ora di condividere tutte le nostre novità con voi!”