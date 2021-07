Riders Republic è stato rinviato al 28 ottobre!

Giornata dura in casa Ubisoft, con il publisher francese che, dopo aver annunciato il rinvio di Rainbow Six Extraction al gennaio del prossimo anno, è costretto a registrare anche un altro ritardo, quello di Riders Republic.

Il titolo racing multiplayer dedicato a tutti gli sport estremi infatti non vedrà più la luce il prossimo 2 settembre, ma arriverà soltanto il 28 ottobre 2021. Un rinvio di oltre un mese che servirà, secondo il comunicato condiviso sul sito ufficiale di Ubisoft dal team di sviluppo del titolo, a garantire la miglior esperienza di gioco possibile a tutti i giocatori:

“Non vediamo l’ora che tutti quanti entriate nella Repubblica con la nostra prossima beta! Sarà laprima volta in cui potrete mettere le mani su questo massive multiplayer e vogliamo davvero sapere che cosa ne pensate.

Per assicurarci di dare il miglior gioco possibile a tutti i giocatori, abbiamo preso la dura decisione di rinviare la nostra data di rilascio dal 2 settembre al 28 ottobre. Questo ci darà più tempo per raffinare l’esperienza e darà a voi un’altra possibilità di salire a bordo prima del lancio per darci un feedback. Presto torneremo con nuove notizie, continuate a seguirci!”

Di positivo c’è quindi che la versione beta del titolo sta comunque per arrivare e che quindi, in un certo modo, sarà possibile per i giocatori provare Riders Republic (qui trovate la nostra anteprima), anche se in una versione imperfetta.