Presentato durante l’Xbox Indie Showcase di marzo, Song of Iron ha ora una data d’uscita. Lo sviluppatore Resting Relic ha infatti annunciato nelle ultime ore che l’action adventure sarà disponibile dal 31 agosto su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, via Steam, al prezzo di 19,99 euro.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.