Finding Paradise: annunciato per dispositivi mobile

Il publihser e sviluppatore XD Inc ha annunciato che l’avventura sviluppata da Freebird Games, Finding Paradise, arriverà su dispositivi iOS e Android.

Pubblicato per la prima volta nel 2017 su PC, l’avventura story driven e sequel di “To the Moon” e “A Bird Story” segue due medici che attraversano i ricordi di un uomo morente per soddisfare il suo ultimo desiderio.

La versione mobile è stata sviluppata da zero da parte di XD Inc, con Finding Paradise che aveva ricevuto il plauso della critica (10/10 Steam, 81% Metacritic e 97% Humble Bundle) quando è stato lanciato per la prima volta. La remaster mobile si basa su questo titolo e rielabora completamente la grafica, con un gameplay HD.

Funzionalità e ottimizzazioni per dispositivi mobile:

Elementi artistici originali rimasterizzati in stile pixel con grafica HD progettata per dispositivi mobile

Nuova interfaccia utente e menu ottimizzati per dispositivi mobile

Potrete utilizzare i controlli e il joystick virtuale per meccaniche di gioco native per dispositivi mobili

Funzione di salvataggio automatico per ridurre i tempi di gioco.

Caratteristiche del gioco:

Un coinvolgente adventure RPG basato sulla trama

Tutte le colonne sonore originali di Kan Gao e amici

Una storia ispirata all’esperienza di vita reale del creatore

Ambientato in un mondo immersivo originato dal gioco To the Moon

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.