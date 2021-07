Ratchet & Clank Rift Apart: per Jim Ryan è il gioco dell’anno

Ieri vi abbiamo mostrato una parte dell’intervista fatta del CEO di PlayStation, Jim Ryan: oltre a parlare dei ritardi, i giochi AAA e gli indie, Ryan si è espresso anche su una delle poche esclusive next gen arrivate finora (del resto non è ancora passato un anno dall’uscita della console); Ratchet & Clank Rift Apart, un gioco che è stato una una vetrina tecnica per PS5 e che sembra funzionare molto bene anche nel reparto vendite. Sembra anche aver catturato il cuore dell’uomo di punta di PlayStation.

In un’intervista con TMTPost, Jim Ryan ha parlato di varie cose di PlayStation, e quando ha parlato dei giochi recenti, ha ammesso che Ratchet & Clank Rift Apart era il suo titolo preferito dell’ultimo anno. Sebbene in genere preferisca i giochi narrativi dal ritmo lento, sembra che Rift Apart gli abbia toccato le corde giuste, tanto da definirlo il suo gioco preferito; lo vede poi come una dimostrazione del potenziale che si vedrà una volta che lo sviluppo di giochi solo next gen entrerà in pieno svolgimento.

“Attualmente sto giocando a Ratchet & Clank: Rift Apart. Come ho detto prima, questo gioco ha stimolato emozioni specifiche e mi ha reso felice. Per me questo è il miglior gioco. Di solito, preferisco i giochi dal ritmo più lento, come una modalità single player che mi richiede di pensare attentamente e profondamente. Queste sono le emozioni incontrate mentre giocavo, e possono raggiungere anche gli utenti a cui piacciono i film di Hollywood.”

“Personalmente penso che Rift Apart sia il mio gioco preferito e più divertente dell’ultimo anno. Sebbene non sia un gioco dal ritmo lento, la gioia del gioco e le prestazioni della console mi hanno davvero sorpreso. Penso che, se i nostri team possono lanciare un gioco come questo nei primi sei mesi dall’uscita di PS5, cosa potrà accadere tra tre o quattro anni? Mi emoziono molto quando penso a questa cosa”.

Ratchet and Clank: Rift Apart è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 5.