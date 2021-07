Il publisher XD Inc. ha annunciato oggi, oltre alla versione mobile di Finding Paradise, anche un altro titolo: si tratta di Rotaeno, un rhythm game musicale sviluppato da Engine Games. Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer d’annuncio, che fa sapere con il testo che accompagna il video, che è il primo rhythm game musicale al mondo che fa un uso intelligente dei giroscopi mobili. In arrivo nel 2022.

Qui sotto potete vedere il filmato d’annuncio.