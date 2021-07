Ubisoft annuncerà un nuovo gioco della serie Tom Clancy’s da domani

Ed eccoci nuovamente qua a parlare di Ubisoft, azienda la quale è una delle protagoniste ultimamente per quanto riguarda le diverse ip tanto attese dai giocatori rimandate, come ad esempio Riders Republic e Rainbow Six Extraction, dove entrambi i titoli vedranno la luce più avanti di quanto previsto inizialmente dalla compagnia. Ricordiamo anche che Ubisoft sta attualmente lavorando anche a progetti imponenti come Avatar Frontier’s of Pandora, eppure, sembrerebbe che ben preso possano arrivare delle novità da parte della casa francese.

Da quanto ha svelato la compagnia su Twitter, a partire dalla giornata di domani, quest’ultima rivelerà ai giocatori un nuovo gioco della serie Tom Clancy’s. Esattamente, l’annuncio di questo progetto misterioso arriverà da domani alle ore 20:00 italiane, sottolineando che si tratterà di un gioco completamente nuovo ambientato per l’appunto nell’universo dedicato a Tom Clancy’s.

Insomma, diverse domande ci attanagliano in questo momento, però è sensazionale che da domani potremo già vedere qualcosa relativo alla proprietà intellettuale a partire dalla giornata di domani.

Tomorrow, things are going to get wild 🎉

Tune in at 11AM PT / 8PM CEST for the worldwide reveal of a brand-new game in the Tom Clancy’s universe.

— Ubisoft (@Ubisoft) July 18, 2021