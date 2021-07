Steam Deck: pre-order aperti a “quasi” tutti gli utenti di Steam

Dopo aver destinato le prime 48 ore di pre-order di Steam Deck (qui la nostra anteprima) ai soli possessori di un account storico di Steam, ossia coloro che hanno un account da diversi anni, Valve ha deciso di dare la possibilità a tutti di poter mettere le mani su uno dei suoi nuovi PC portatile. Dunque, tutti i possessori di un account Steam adesso potranno pre-ordinare la “console”, ma a determinate condizioni.

Già, perché Valve vuole evitare che gli scalper o i bot possano appropriarsi del dispositivo portatile e per questo ha posto alcune limitazioni agli account idonei:

Purtroppo però, a quanto pare in rete sono già emerse alcune delle nuove console di Valve rivendute a prezzi maggiorati. Nonostante i suoi sforzi, la società è infatti riuscita soltanto a limitare il bagarinaggio e l’operato degli scalper. Va ricordato che nonostante l’arrivo sul mercato sia fissato per dicembre 2021, chi effettuerà il pre-order riceverà il prodotto soltanto nel Q1 2022.

Steam Deck reservations are now open to new Steam accounts as well as old! Visit https://t.co/z8R4GUB0hd and log in or create a free Steam account to choose your Deck.

Learn more about Steam Deck at https://t.co/ZOTx3KUCVK. #SteamDeck pic.twitter.com/p8o2IwAIRl

— Steam (@Steam) July 18, 2021