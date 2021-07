Skate 4 non sarà all’EA Play Live

Oltre un anno fa, Electronic Arts annunciava Skate 4, un titolo che nei piani dell’azienda doveva servire a rilanciare l’amata serie dedicata allo sketaboard e del quale si parlava da tempo, ma dopo 365 giorni, ancora non si hanno notizie del gioco, al di là del fatto che a svilupparlo sarà Full Circle.

I fan speravano che nell’ormai imminente EA Play Live potesse arrivare qualche novità, o che ci fosse la possibilità di dare anche solo una piccola sbirciata al titolo. Ma non sarà questo il caso. I developer di Full Circle hanno infatti annunciato che Skate 4 non farà parte del programma dell’EA Play Live:

“È ancora presto e ci stiamo impegnando per fare questo gioco nel modo giusto, il che significa che ci vorrà del tempo. Il nostro obiettivo principale è quello di non farlo saltare”



Tuttavia, se non vedete l’ora di scoprire quali trick arà possibile fare con la tavola nel nuovo gioco di casa EA, non disperate, perché Full Circle ha affermato che cndividerà comunque qualcosa nella giornata di oggi. Questo potrebbe significare di tutto, e potrebbe essere molto meno di quanto sperato dai fan, ma è comunque qualcosa di più di quello che si sapeva ieri.

L’EA Play Live è previsto per il 22 luglio 2021 e durerà all’incirca 40 minuti. Verranno mostrati giochi come Battlefield 2042, Apex Legends e Lost in Random. Inoltre, secondo alcuni leak che sono comparsi in rete nell’ultimo periodo, potrebbe esserci spazio per l’annuncio di un reboot di Dead Space realizzato da EA Motive. Come già annunciato da Electronic Arts comunque, nell’evento non ci saranno notizie sul prossimo capitolo di Mass Effect o di Dragon Age, così come non arriveranno novità sul prossimo gioco di Star Wars.