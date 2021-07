Grand Theft Auto Online: su next-gen sarà possibile migliorare i veicoli

Ormai, Grand Theft Auto 5 ha otto anni e, nonostante ciò, pare non voglia proprio arrestare la sua popolarità e il suo successo, tanto che il prossimo autunno Rockstar Games ci fornirà la possibilità di giocare il titolo del 2013 (uscito originariamente per PlayStation 3) su console di nuova generazione in una versione Expanded ed Enhanced.

Ogni mese ci giungono novità che continuano a far parlare di sé questa saga, ormai divenuta elemento imprescindibile quando si pensa all’industria videoludica e al suo successo (soprattutto in termini di vendite) che negli anni è riuscita ad affermare. Infatti, la news di oggi riguarda proprio il titolo di Rockstar, nella sua modalità online, pronta anch’essa a giungere in una versione migliorata e potenziata per gli hardware next-gen al termine del 2021.

A proposito di Grand Theft Auto Online, la software house newyorkese ha condiviso qualche informazione in merito all’approdo del titolo multiplayer. Già in passato, Rockstar aveva promesso ai fan qualche miglioramento nei riguardi di alcuni elementi visivi e grafici, così come un incremento della qualità delle prestazioni. Di recente, la casa di sviluppo di GTA si è lasciata andare alla condivisione di quale dettaglio in merito, tramite la pubblicazione di un post su Twitter:

Queste modifiche, apparentemente, potranno essere sfruttate solamente dagli utenti next-gen che acquisteranno una copia di Grand Theft Auto 5. Per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One, purtroppo, non sarà possibile modificare i mezzi di trasporto con questi nuovi aggiornamenti, così come per quelli che giocano su PlayStation 3 e Xbox 360, i quali si dovranno preoccupare solamente della chiusura dei server di GTA Online a partire da dicembre.

Chiaramente, la possibilità di aggiornare le caratteristiche dei veicoli è solo una delle molte introduzioni che ci attendono per l’uscita di novembre della riedizione del videogioco più famoso. Basti pensare che, all’uscita della riedizione per PlayStation 4 e Xbox One, Grand Theft Auto aveva introdotto la modalità in prima persona, un miglioramento nella risoluzione delle texture, anti-aliasing spaziale e molto altro ancora.

Vedremo che cosa ci riserverà il futuro di Grand Theft Auto Online. In attesa dell’uscita di Grand Theft Auto 5 Expanded and Enhanced, fissata per l’11 novembre 2021, vi rimandiamo ad un articolo di approfondimento inerente al tanto attesa sesto capitolo della saga.

When GTA Online launches on PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, select vehicles will be upgradable with all new speed improvements and more.

These special upgrades will be available only on PS5 and Series X|S versions of GTAV — stay tuned for more details. pic.twitter.com/R9SS2miSC8

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 18, 2021