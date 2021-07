My Hero Academia World Heroes Mission: mostrata una scena del film

Quando si tratta di My Hero Academia i fan non ne hanno mai abbastanza, e nonostante l’enorme successo che la quinta stagione dell’anime (disponibile in simulcast su Crunchyroll) sta vivendo in Giappone, il fandom della serie è in fibrillazione per l’arrivo del terzo film ispirato alla serie di Kohei Horikoshi, My Hero Academia World Heroes Mission.

Nell’ultimo episodio della quinta stagione, il 104, Bones ha deciso di regalare una piccola anticipazione della pellicola agli appassionati, che hanno così potuto dare un primo sguardo a una di quelle che saranno le scene del film. Infatti, dopo la fine dei credits dell’episodio è stata mostrata una breve scena di My Hero Academia World Heroes Mission che ci ha permesso di vedere Flect Turn, il villain del film (che sarà doppiato da Kazuya Nakai, già noto per i suoi ruoli in One Piece). Questa scena inoltre sembra legare World Heroes Mission alla trama della serie originale, poiché Turn afferma che, nonostante il suo gruppo non sia stato in grado di procurarsi la droga trigger per il potenziamento dei Quirk durante l’episodio, ci sono ancora molti piani per salvare l’umanità.

Questa scena iserita al termine dell’episodio 104 inserisce dunque il film all’interno della continuity di My Hero Academia, andando a sistemarsi a metà tra la saga del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor, che ha visto i nostri eroi preferiti impegnati a fianco del numero 1, e l’arco narrativo di My Villain Academia, che si concentrerà su Shigaraki e i suoi alleati dell’Unione dei Villain, e di cui l’anime ci ha già dato un brevissimo assaggio.

L’attesa, comunque, non durerà ancora molto. My Hero Academia World Heroes Mission sarà nei cinema giapponese il prossimo 6 agosto, mentre per quanto riguarda l’uscita globale della pellicola, non è arrivata ancora nessuna informazione. Quando potremo vedere le imprese di Izuku e dei suoi compagni della 1-A, impegnati contro il pericoloso gruppo terroristico Humanize?