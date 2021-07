Away The Survival Series arriva entro fine estate su PS5 e PS4

Nel documentario giocabile Away: The Survival Series, sviluppato da Breaking Walls, in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 alla fine dell’estate, i giocatori possono arrampicarsi, saltare e scivolare. Il gioco include anche una nuova modalità foto e nuovi personaggi giocabili, come la mantide religiosa che è stata ufficialmente confermata! Gli appassionati di fotografia saranno sicuramente soddisfatti delle impostazioni complete che includono cursori e filtri della profondità di campo per assicurarti di ottenere lo scatto perfetto.

In questa avventura ambientata in un lontano futuro, giocherai nei panni di un giovane petauro dello zucchero volante mentre intraprende un pericoloso viaggio attraverso la natura selvaggia per salvare la sua famiglia. Mentre navighi in questo mondo vivo e palpitante, le tue avventure saranno narrate proprio come nei tuoi documentari naturalistici. Il team di sviluppo ha trascorso molto tempo alla ricerca di varietà di flora e fauna per garantire che tutte le informazioni condivise al narratore siano accurate. Il giocatore, in questo modo, può informarsi e scopri le piante e gli animali che abitano ogni ecosistema mentre esplora il loro diverso terreno.

Mentre il giocatore naviga nel mondo, incontrerà molte creature: alcuni amichevoli, altre non tanto! In Away, i giocatori avranno la possibilità di esplorare il mondo da una prospettiva diversa e giocare nei panni di alcune di quelle creature e delle loro abilità uniche. Potranno saltare come le rane e sorprendere le loro prede con un attacco utilizzando la lingua. Possono strisciare come lo scarabeo e infiltrarsi in una struttura abbandonata per esplorare e scoprire questo strano nuovo mondo. Sarà possibile anche fare enormi salti da un albero all’altro come una mantide religiosa e giocare come nei panni di salamandra, coleottero, rana, ragno, scorpione e molti altri. Il petauro deve essere veloce. Quando incontra un grande nemico può utilizzare un attacco a lungo raggio oppure dovrai schivare al momento giusto per eseguire un contrattacco mentre è ancora stordito. Away: The Survival Series sarà disponibile su PS5 e PS4 a fine estate.