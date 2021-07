XCOM Legends: disponibile su mobile in accesso anticipato

XCOM Legends è un nuovo gioco di ruolo basato sui combattimenti a turni che è stato pubblicato in accesso anticipato per dispositivi mobile in alcune aree geografiche del mondo. Il titolo è stato sviluppato da Iridium Starfish, la quale sembra essere di proprietà di Take Two Interactive, e vede i protagonisti scontrarsi con le forze maligne ADVENT.

In un’intervista per Eurogamer, il publisher di XCOM Legends, ovvero 2K Games, ha dichiarato quanto segue:

Stiamo esplorando e testando nuove esperienze per offrire ai nostri fan la miglior forma di intrattenimento possibile. Iridium Starfish ha lanciato XCOM Legends in accesso limitato solamente in alcune aree geografiche, ma al momento, purtroppo, non abbiamo altre informazioni da condividere in merito ad una pubblicazione ad ampio spettro.



Del titolo si è vista anche una presentazione del gameplay (che troverete in calce alla notizia) tramite il canale ufficiale di YouTube di Cabogame. Il giocatore, durante gli eventi narrati in XCOM 2, si ritroverà a prendere il controllo dell’ultima squadra della resistenza umana rimasta sul pianeta e dovrà farsi forza per riconquistare la Terra, ormai invasa dagli alieni del gruppo ADVENT. Per sterminare gli ultimi umani sopravvissuti, gli alieni hanno liberato una temibile forza oscura che minaccia l’ultima spiaggia per la ripopolazione del globo terracqueo.

Dalla scheda di presentazione di XCOM Legends sul PlayStore, si può leggere che nella modalità Campagna la squadra di eroi dovrà farsi spazio tra orde di nemici extraterrestri pronti a sbarazzarsi della razza umana. Sarà necessario, per il giocatore, trovare molti alleati, così da incrementare la qualità del party. Il team da utilizzare potrà essere costituito da cinque combattenti, i quali potranno essere prelevati dalla caserma per poter combattere negli scontri a turni, basati prevalentemente sulla strategia e la tattica. In oltre, risulterà determinante un controllo efficiente delle risorse e delle abilità a disposizione del giocatore.

Al momento non siamo a conoscenza di una finestra di lancio a livello globale dell’RPG XCOM Legends. Semmai dovesse uscire dall’accesso anticipato, noi di GamesVillage non esiteremo a farvelo sapere.