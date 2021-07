Disgaea 6 Defiance of Destiny: mostrato un nuovo trailer del DLC

Finalmente è disponibile Disgaea 6: Defiance of Destiny su console Nintendo Switch anche in Occidente. Il sesto capitolo della saga ruolistica di Nippon Ichi Software, pubblicata di NIS America, è giunta sulla console ibrida di Nintendo, in cui potremo vedere in azione il tiranno e amante di sardine Valvatorez e il laconico ma amabile Pleinair, pronti a radere al suolo il campo di battaglia.

Disgaea 6: Defiance of Destiny (di cui è disponibile una nostra recensione) è un RPG che fece la sua comparsa a gennaio del 2021, approdando sulla PlayStation 4 di Sony. Le avventure di Valvatorez e Pleinair, protagonisti indiscussi del contenuto aggiuntivo, saranno ambientate nel mondo dei defunti ma, nonostante ciò, si tratterà di un’aggiunta coloratissima e particolarmente dinamica, il cui combat-system risulta essere il vero fiore all’occhiello di questo aggiornamento per il sesto episodio.

Il gameplay, in particolar modo, è l’ambito su cui viene posto l’accento sul nuovissimo ed inedito trailer basato sul DLC, pubblicato sul canale ufficiale YouTube di NIS America. Nel trailer ci vengono presentati i protagonisti dell’aggiornamento, i quali sono dotati anche di mosse particolarmente ispirate e personali. Per Valvatorez, per esempio, possiamo osservare che, durante il suo vampiresco attacco “Lunatic“, si scaglierà contro il campo di battaglia al chiaro di una luna rosso sangue, accompagnato dai suoi fidati pipistrelli. In oltre, nel trailer, è stato presentato anche “Impaler Prince“, caratterizzato dall’utilizzo dei pipistrelli e dei loro denti.

Per quanto, invece, riguarda Pleinair, il suo attacco si chiamerà “Usagi Mega Explosion” e coinvolgerà una schiera di conigli che si scaglieranno contro l’obiettivo generando un’onda d’urto che prenderà la forma di un muso di roditore. Non solo, di Pleinair è stato mostrato il suo “Usagi Rush“, durante il quale utilizzerà una frusta costituita dai suoi conigli per malmenare i suoi avversari.

Il DLC di Disgaea 6: Defiance of Destiny è disponibile a partire da ora per console Nintendo Switch. Per saperne di più a riguardo, è possibile visitare il sito di Nintendo eShop.