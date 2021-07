Warframe riceve le funzioni di cross-play e cross-save

TennoCon 2021 di sabato offre una serie di annunci per Warframe come l’espansione New War in arrivo entro la fine dell’anno e l’annuncio di una versione mobile del gioco. La presentazione ha rivelato una nuova funzionalità che consente ai giocatori di scambiare i personaggi, ma quella che potrebbe essere stata la conferma che ha rubato lo spettacolo è che il cross play e il cross save che stanno arrivando nel titolo.

Per quanto riguarda i dettagli, lo sviluppatore di Warframe Digital Extremes afferma che supporterà il cross play e il cross save su tutte le piattaforme. Il fatto che il cross play e i salvataggi incrociati arriveranno anche su Nintendo Switch mostra quanto si sia dedicato Digital Extremes a supportare il titolo. Secondo l’annuncio, entrambe le funzioni arrivano su Warframe entro la fine dell’anno, ma non è stata ancora annunciata una data specifica.

Non si conosce ancora la dimensione esatta dell’aggiornamento che includerà le funzioni di funzionalità cross play e cross- save in Warframe poiché la nuova patch deve riuscire a superare i problemi riguardanti gli account e le community di ogni piattaforma. Questo per permettere ai giocatori di poter giocare utilizzando piattaforme diverse. Inoltre, I giocatori saranno anche in grado di trasferire facilmente tra le piattaforme, trasportando anni di investimenti nel proprio account e personaggi. Il problema più grande sarà trovare un modo per permettere a Warframe di affrontare le difficoltà comuni ai giochi multiplayer online.

Il 2021 potrebbe finire per essere uno degli anni più grandi e migliori di Warframe poiché entro la fine dell’anno, i Tennos giocheranno a The New War con amici che non avrebbero mai pensato di avere l’opportunità di incontrare. Per i giochi multiplayer online, non c’è niente di così speciale. Warframe è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, con supporto mobile in arrivo entro la fine dell’anno.