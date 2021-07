Sumo Digital verrà acquisita da Tencent per 1,27 miliardi di dollari

É recentissima la notizia secondo cui Tencent acquisirà Sumo Digital per 1,27 miliardi di dollari, la quale è stata riportata da Reuters. Sumo Digital è famosa per aver sviluppato titoli dal calibro di Sackboy 3: A Big Adventure, Team Sonic Racer e Crackdown 3, ma anche il più recente Hood: Outlaws and Legends (titolo multipiattaforma di cui è disponibile una recensione sul nostro sito). Il presidente non esecutivo di Sumo, Ian Livingstone, a riguardo, avrebbe commentato asserendo che il team non potrà che beneficiarne e trarre vantaggio dalla comprovata esperienza nel settore di Tencent e dalla varietà delle sue risorse strategiche.

Livingstone, inoltre, ha dichiarato che:

Il consiglio d’amministrazione di Sumo Digital crede fermamente che l’accordo potrà essere altamente vantaggioso, grazie soprattutto all’ampio ecosistema di videogiochi di Tencent, alla sua esperienza e alle sue risorse.



Carl Cavers, invece, attuale CEO di Sumo, continuerà a ricoprire il ruolo di capo della software house:

Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

La composizione della casa di sviluppo britannica, a quanto pare, manterrà la composizione che l’ha caratterizzata fino ad oggi. A questo proposito, coloro che continueranno a rimanere in azienda saranno, altresì, i co-fondatori di Sumo Digital Darren Mills e Paul Porter.

La società di gaming cinese, quindi, continua la sua scalata facendosi strada nel settore continuando ad investire in vari studi di produzione e sviluppo di videogiochi, tra cui Dontnod Entertainment, Klei Entertainment, PlatinumGames e Fatshark. Con l’acquisizione di Sumo Digital, però, pare che Tencent abbia fatto un colpo grosso: la casa di sviluppo britannica, infatti, in seguito all’acquisizione diverrà la seconda azionista della società.

Inoltre, gli azionisti di Sumo Digital riceveranno 513 penny in contanti per azione per una società, ovvero Tencent, valutata circa 919 milioni di sterline. Ciò che resta da valutare, quindi, è il risultato che deriverà dall’acquisto, in termini di produzioni videoludiche chiaramente.