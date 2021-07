Nintendo Switch OLED: un aumento di profitto per la Grande N?

Secondo un recente rapporto stilato dall’analista giapponese Hideki Yasuda, la Grande N spenderebbe solamente 10 dollari in più per la manodopera dedita alla produzione di Nintendo Switch OLED, rispetto a quanto ha investito per le fasi di sviluppo della Switch originale. Secondo questo dato e, secondo a quanto il modello OLED verrà messo in vendita ($349,99 contro i $299,99 della versione classica), i margini di profitto della casa giapponese sarebbero in crescita.

Seguendo questo ragionamento, senza ombra di dubbio, si potrebbe tranquillamente affermare che Nintendo lucrerebbe circa $40 dalla vendita di un solo modello Switch OLED ma a quanto pare, contrariamente a quanto affermato da Yasuda, la casa di sviluppo di Mario avrebbe fermamente smentito questi dati. Per capirci qualcosa in più, conviene osservare la questione da più vicino.

La Grande N, in un post su Twitter pubblicato circa 5 ore fa, ha negato la veridicità delle affermazioni dell’analista giapponese Yasuda come riportato di seguito:

In un secondo cinguettio, Nintendo ha proseguito illustrando ulteriormente la sua posizione:

Una presa di posizione in piena regola da parte della società nipponica, la quale si sta preparando a far vedere la luce alla nuovissima Nintendo Switch OLED, che uscirà l’8 ottobre 2021. Della console sono stati confermati diversi aspetti tecnici, tra cui la presenza dei Joy-Con, una dock acquistabile separatamente e le stesse CPU e RAM del modello di Switch originale. Inoltre, l’hardware uscirà lo stesso giorno della release di Metroid: Dread.

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)

