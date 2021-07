Genshin Impact: pre installazione per PC e dispostivi mobile

L’ aggiornamento alla versione 2.0 di Genshin Impact The Immovable God and the Eternal Euthymia introdurrà la nuovissima regione di Inazuma e sarà disponibile dal 21 luglio. La buona notizia è che i fan saranno presto in grado di pre installarlo e pre caricare su PC e dispositivi mobile.

I giocatori possono pre caricare l’ aggiornamento 2.0 di Genshin Impact su PC e dispositivi mobile già dal 18 luglio18 luglio 20:00 PT (12:30 ora italiana). Per maggiori informazioni sugli orari, visitate il sito ufficiale. Il lancio della versione più recente del gioco è previsto per il 21 luglio e miHoYo offre ai giocatori l’opportunità di scaricare principalmente la patch prima di dover installare il resto alla data di lancio. Potrai pre caricare l’ aggiornamento 2.0 di Genshin Impact su PC aprendo l’avvio del gioco e trovando il pulsante di preinstallazione. Facendo clic su questo pulsante potrai caricare le ultime risorse di gioco prima del 21 luglio. Dopo aver pre-caricato queste risorse, dovrai aggiornare nuovamente il gioco il 21 luglio.

Per la versione del gioco disponibile sia su iOS che su Android è possibile seguire due metodi: il primo passaggio consiste nel selezionare semplicemente il pulsante Scarica pacchetto di risorse che si trova in basso a sinistra nella schermata di accesso. È la nuvola con la freccia verso il basso. L’altra opzione di miHoYo è seguire i passaggi seguenti:

Apri il menu Paimon

Seleziona Impostazioni

Scegli Altro

Fare clic su Pre installa pacchetto di risorse

miHoYo nota che gli utenti iOS dovranno aggiornare tramite l’App Store il 21 luglio. Per quanto riguarda gli utenti Android, potranno seguire le indicazioni sullo schermo dopo aver aperto il gioco oppure potranno aggiornare tramite Google Play Store. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.