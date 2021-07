Microsoft Flight Simulator vedrà l’introduzione degli elicotteri

Un’aggiunta un po’ telefonata, ma ben gradita soprattutto da tutti i fan che hanno sempre goduto delle caratteristiche rasenti la perfezione di Microsoft Flight Simulator, ovvero il simulatore di volo per eccellenza. Stiamo parlando della nuova feature che verrà introdotta a partire dal 2022, cioè l’aggiunta degli elicotteri

La software house protagonista nello sviluppo di questo popolare simulatore, ovvero Asobo, nell’ultimo aggiornamento di sviluppo del titolo ha condiviso una dettagliatissima tabella di marcia riguardante le fasi produttive e tutto ciò che arriverà nel corso di quest’estate, ma non solo.

Asobo ha fornito anche un curioso elenco di tutte le caratteristiche e funzionalità più richieste da parte dalla community di Microsoft Flight Simulator, se queste sono in sviluppo e, se sì, a che punto dello sviluppo si trovano. L’introduzione maggiormente richiesta è quella degli elicotteri, la quale ha raccolto circa 1500 voti.

Nella programmazione di sviluppo, l’aggiunta degli elicotteri è contrassegnata da una scritta “pianificato“, accompagnata dal numero “2022“, il quale sta sicuramente a significare l’anno di uscita di questa feature. Gli elicotteri, come giustamente i fan tendono a sottolineare, sarebbero l’implementazione ideale per il titolo, in quanto adatti a volare a quote ridotte. Il volo a bassa quota, quindi, si rivelerebbe perfetto per esplorare e osservare i meravigliosi ed estremamente dettagliati elementi ambientali realizzati da Asobo.

Non solo elicotteri, dunque, in quanto la lista delle richieste da parte dei fan di Microsoft Flight Simulator include circa 50 desideri che i giocatori vorrebbero vedere concretizzarsi sul titolo entro la fine del prossimo anno. Alcune di queste 50 richieste sono già in fase di lavorazione, mentre altre ancora sono ancora in fase di raccolta dati e analisi, in quanto serve un’attenta fase di studio e pianificazione per capire se è possibile implementare una determinata caratteristica nel titolo.

Ricordiamo che in Microsoft Flight Simulator vedremo già l’aggiunta dei jet militari entro novembre e che il titolo uscirà per Xbox Series X/S il giorno 27 luglio 2021, giorno in cui verrà aggiornato per migliorare le prestazioni del gioco grazie alle ottimizzazioni della CPU.