Genshin Impact: quando arriverà la versione Switch?

La versione Nintendo Switch di Genshin Impact è in fase di sviluppo presso miHoYo da un po’ di tempo, anzi, è iniziata in contemporanea con le versioni PlayStation, PC e mobile del JRPG open world.

In una nuova intervista di Gamesindustry, prima del lancio del nuovo aggiornamento 2.0, miHoYo ha rivelato per la prima volta che stava lavorando alla versione Switch in contemporanea alle altre. Con Genshin Impact pianificato come un gioco cross platform e cross save. Il direttore tecnico, Zhenzhong Yi, ha dichiarato che il titolo open world con elementi online è stato pianificato su tutte le piattaforme:

Genshin Impact è stato concepito come un gioco multipiattaforma fin dall’inizio perché vogliamo dare ai giocatori più libertà su come e dove vogliono continuare il loro gioco. Quando abbiamo progettato Genshin Impact, ci siamo assicurati che qualsiasi gameplay aggiunto non fosse fortemente dipendente dall’hardware. In questo modo i giocatori possono sperimentare il Genshin Impact completo e autentico su qualsiasi piattaforma esistente.



Tutte le piattaforme significa PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, iOS e Android, ma non Xbox One o Xbox Series X. In un’altra intervista, miHoYo ha già spiegato di non aver mai avuto piani per Xbox. Quando il gioco è stato annunciato su PS4 e poi su Nintendo Switch il 14 gennaio 2020, abbiamo creduto che fosse una specie di nuovo accordo, non qualcosa già in lavorazione. È importante notare che miHoYo non ha mai annunciato ufficialmente una data per la versione Switch, a differenza delle versioni PC e mobile. Secondo quanto riferito, miHoYo ha ritardato la versione Switch. Tuttavia, non abbiamo ancora ricevuto un rapporto di sviluppo ufficiale sulla versione Switch. Genshin Impact lancerà la versione 2.0 The Immovable God and the Eternal Euthymia , il 21 luglio. Includerà la regione di Inazuma al gioco, portando il numero di regioni di gioco di Teyvat a tre su sette.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.