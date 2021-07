Arriva in Italia il monitor 4K ASUS ROG Swift PG32UQX

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Swift PG32UQX, monitor 4K da 32 pollici e 144 Hz di refresh con tecnologia NVIDIA G-SYNC ULTIMATE. Ben 1.152 zone di illuminazione mini LED indipendenti gli conferiscono una luminosità di picco di 1400 nit, mentre la tecnologia a Quantum-dot e la profondità di colore a 10 bit consentono di visualizzare oltre un miliardo di sfumature per raggiungere una precisione migliore e gradazioni più uniformi. Se abbinato a PC gaming dotati delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, Swift PG32UQX offre ai gamer un’esperienza di gioco in 4K ad alto framerate, per gameplay davvero coinvolgenti.

ROG Swift PG32UQX dispone della certificazione DisplayHDR 1400 per mostrare ai giocatori immagini HDR eccezionali. Il monitor utilizza una retroilluminazione a mini LED strutturata su 1.152 zone con tecnologia FALD (full array local dimming) per mostrare i bianchi più luminosi e le tonalità di nero più profonde, allo scopo di visualizzare immagini HDR realistiche con un contrasto incredibile ed effetti “alone” minimi. La luminosità di 1400 nits (picco) rende anche i più piccoli dettagli di gioco, come per esempio i lampioni stradali e i flash delle accelerazioni, più luminosi e realistici che mai.

Swift PG32UQX offre i migliori colori della sua categoria, affidandosi alla tecnologia Quantum-dot e alla profondità di colore a 10 bit per coprire la gamma di colori DCI-P3 al 98% (qualità cinematografica). Ogni monitor è precalibrato in fabbrica con una precisione del colore Delta E < 2 per la migliore riproduzione delle tonalità. Swift PG32UQX può visualizzare contenuti 4K UHD (3.840×2.160 pixel) con refresh fino a 144 Hz per gameplay super fluidi. La tecnologia Display Streaming Compression permette inoltre di massimizzare la resa con i contenuti nativi in 4K fino a 144 fotogrammi al secondo tramite una singola connessione DisplayPort 1.4, senza compromettere la fedeltà visiva.

l’ASUS ROG Swift PG32UQX è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di €3.499,00.