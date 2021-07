Jujutsu Kaisen: ufficiale la data del ritorno del manga

Soltanto pochi giorni fa era poco più di una voce che rimbalzava tra i fan, ma oggi finalmente è una certezza: Jujutsu Kaisen tornerà presto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, parola di Shueisha! La serializzazione del manga firmato da Gege Akutami era andata in pausa lo scorso giugno per via dello stato di salute dell’autore. In quell’occasione la famosa casa editrice nipponica aveva preferito fermare Akutami (che avrebbe voluto continuare), per evitare che il mangaka potesse peggiorare le sue condizioni:

“A causa delle cattive condizioni fisiche di Gege Akutami , Jujutsu Kaisen non verrà pubblicato per un po’, dal prossimo numero in avanti. Akutami voleva continuare a scrivere, ma dopo alcune discussioni con il dipartimento editoriale, è stato deciso che fsse meglio per Akutami prendersi un pausa di un certo periodo. Abbiamo pensato che questa fosse la glior decisione per permettere al mangaka di recuperare la sua salute”

Del resto è ancora fresca nel ricordo di tutti gli appassionati di anime e manga la tragedia di Kentaro Miura, il creatore di Berserk, la cui morte prematura ha riacceso i riflettori sulle criticità dell’industria dei manga. Un altro mangaka che ha condiviso le sue difficoltà e i problemi di salute derivanti dal suo lavoro è Eiichiro Oda, che ha rivelato di passare praticamente quasi tutte le sue ore di veglia a scrivere o disegnare per One Piece. Dunque è normale che Shueisha abbia voluto permettere ad Akutami di prendersi un periodo di pausa per rilassarsi e ridurre lo stress del suo lavoro.

Ora, attraverso il suo account Twitter ufficiale, Weekly Shonen Jump ha confermato che la serie tornerà sulle pagine della famosa rivista di manga con il numero 35, in uscita il prossimo 1 agosto.

Jujutsu Kaisen è stata la vera opera rivelazione di questo inizio di 2021, anche grazie all’anime realizzato dallo studio MAPPA. Anche se non ci sono attualmente notizie su una seconda stagione dell’adattamento animato, lo studio d’animazione sta lavorando al primo film tratto dalla serie Jujutsu Kaisen 0, che uscirà il 24 dicembre 2021.