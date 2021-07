Mob Psycho 100: forse in arrivo l’annuncio della terza stagione?

Quando si pensa alla matita di un mangaka come ONE, il primo pensiero va sicuramente a One Punch Man, la sua serie capolavoro, ma l’autore ha creato anche un altro manga di grande successo, Mob Psycho 100, terminato ormai nel 2017, ma che potrebbe avere in serbo delle grandi novità per tutti i suoi fan.

In seguito alla fine, nel 2019, della seconda stagione dell’anime infatti, la storia del giovane Shigeo Kageyama, alias Mob, il potentissimo esper protagonista, è continuata grazie a due OVA che hanno anche aiutato ad appronfondire il mondo di Mob Psycho 100. Ora però l’account Twitter ufficiale dell’anime ha iniziato uno strano e misterioso countdown, che è stato rilanciato anche dal direttore delle animazioni della serie, Yuzuru Tachikawa, che ha chiesto supporto ai fan.

Ma a che cosa si riferisce questo misterioso conto alla rovescia? Il fandom spera che possa portare all’annuncio di una terza stagione dell’anime, che copra gli ultimi eventi del manga e porti alla conclusione delle vicende di Mob. Se ciò fosse vero è probabile che a curare la nuova serie sarebbe ancora una volta lo studio d’animazione Bones, che si è già occupata delle prime due stagioni, e che è attualmente impegnata con la quinta stagione e con il terzo film di My Hero Academia, oltre che con Supercrooks, la nuova serie originale prodotta per Netflix.

Proprio il coinvolgimento di Tachikawa, che alla prime due stagioni di Mob Psycho 100 ha lavorato come direttore dell’animazione, ha portato in molti a pensare che il countdown serva proprio ad annunciare una nuova stagione dell’anime.

Non è la prima volta che gli appassionati chiedono disperatamete il sequel di una delle serie ispirate ai manga di ONE: anche l’anime di One Punch Man è infatti terminato con la seconda stagione. Ma finalmente ora l’attesa potrebbe essere davvero finita. Non ci resta che continuare a seguire il conto alla rovescia.