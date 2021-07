Psychonauts 2: su console girerà meglio su Series X

Poco fa vi abbiamo mostrato lo story trailer di Psychonauts 2 pubblicato oggi da parte di Double Fine Productions. Oggi sono arrivate anche novità riguardanti le specifiche tecniche, pubblicate da WellPlayed. Vedendo la tabella, tra le versioni console, è Xbox Series X che offre le migliori prestazioni possibili.

Oltre a girare a 4K/60 FPS, offre prestazioni di 120 FPS a 1440p con supporto per HDR e frequenza di aggiornamento variabile. La versione PS4 funziona su PS5 tramite retro-compatibilità, ma offre solo prestazioni migliorate rispetto a PS4 Pro (60 FPS contro 30 FPS). Per il resto, funziona ancora con una risoluzione di 1440p senza supporto per HDR o VRR.

Per quanto riguarda la versione PC, può girare a risoluzioni e frame rate illimitati. Manca il supporto HDR ma il VRR è disponibile. Ovviamente queste diverse versioni dovranno essere testate per vedere quanto si attengono alle risoluzioni e ai frame rate specificati. Psychonauts 2 uscirà il 25 agosto su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC.

Qui sotto potete vedere la tabella con tutte le caratteristiche, pubblicata proprio da WellPlayed.

Queste le caratterisitche del gioco tramite la pagina Steam: