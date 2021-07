Classifica italiana: Monster Hunter Stories 2 debutta al primo posto

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventisettesima settimana di questo 2021, dal 5 luglio all’11 luglio. Dopo tre settimane di fila in testa, FIFA 21 fa un passo in dietro, con Monster Hunter Stories 2, in versione Switch, che debutta al primo posto. Gradino più basso del podio per il solito GTA V. Titolo Rockstar è primo anche per quanto riguarda la classifica PC, seguito da Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Sekiro: Shadows Die Twice. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

CONSOLE

1 MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN SWITCH

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 JUST DANCE 2021 SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

7 THE CREW 2 PS4

8 NBA 2K21 PS4

9 TAIKO NO TATSUJIN: DRUM ‘N’ FUN! SWITCH

10 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

PC

PC

1 GRAND THEFT AUTO V

2 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

3 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

4 METRO EXODUS

5 FOOTBALL MANAGER 2021

6 FAR CRY 5

7 THE CREW 2

8 RED DEAD REDEMPTION 2

9 TEKKEN 7

10 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail