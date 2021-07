Apex Legends: ecco il trailer della nuova Leggenda

Oggi, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer di presentazione della prossima Leggenda che entrerà negli Apex Games di Apex Legends, Seer. Il nuovo trailer è stato creato in collaborazione con il pluripremiato illustratore, animatore e regista Robert Valley, noto per il suo lavoro su film come Tron Uprising, Love, Death & Robots e Pear Cider and Cigarettes. Nella breve clip possiamo apprezzare il rinomato stile di Valley, oltre che approfondire la vita di questa nuova Leggenda maledetta il cui sguardo può trasformare in polvere una montagna, un re in un mendicante e un oceano in un deserto.

Il trailer si concentra infatti attorno alla storia di Seer, un uomo la cui nascita è stata accompagnata da una terribile profezia, e che porta addosso il marchio di una falena. Seer è l’ultima Leggenda la cui vita ci viene presentata nella serie Storie di Frontiera, e si tratta davvero di una vicenda tragica, fatta di emarginazione e paura, ma anche e soprattutto di froza.

Inoltre presto potremo scoprire tante novità su Apex Legends Emergence, la nuova stagione del battle royale di casa Respawn Entertainment: durante l’EA Play Live del prossimo giovedì 22 luglio, a partire dalle ore 19.00 infatti, verranno condivise tante nuove informazioni tra cui la data di lancio della stagione su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Origin e Steam). Apex Legends Emergence includerà una nuovissima esperienza classificata per l’innovativa modalità Arene e molto altro: tutto è pronto per essere rivelato questa settimana.

Nel frattempo continua a svolgersi l’evento Amanti del Brivido, che terràimpegnati i giocatori fino al prossimo 3 agosto.