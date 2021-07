Danganronpa Decadence: anche Ultimate Summer Camp nel nuovo trailer

Spike Chunsoft ha appena pubblicato un nuovo trailer di Danganronpa Decadence. Oltre ad essere mostrati i tre titoli principali che arriveranno nella collection (Trigger Happy Havoc, Goodbye Despair Anniversary e Killing Harmony), il filmato mostra anche le immagini del nuovo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un gioco bonus in stile gioco da tavolo con scene e interazioni completamente nuove tra i personaggi della serie, all’interno di un tropical resort.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Danganronpa Decadence è in arrivo su Nintendo Switch il 3 dicembre 2021 in Europa e in Nord America.