Konosuba: annunciato il nuovo anime!

L’annuncio di Kadokawa, che si è detta pronta a produrre circa quaranta nuovi anime ogni anno, aveva mandato in visibilio i fan delle serie del colosso nipponico che, a ragione, speravano di poter vedere i revival o i sequel di alcune delle serie da loro più amate. E questo è ciò che è prontamente successo, prima con Overlord, poi con Saga of Tanya the Evil e anche con Isekai Quartet. A chiudere il cerchio arriva dunque anche Konosuba, che avrà una nuova serie anime.

L’annuncio è arrivato durante un evento speciale organizzato da Kadokawa per l’apertura del nuovissimo Isekai Museum, ed è stato rivelato che il nuovo progetto ispirata alle light novel di Natsume Akatsuki e Kurene Mishima è già in lavorazione, anche se non è stato specificato se si tratterà della terza stagione animata o piuttosto di un secondo film ispirato alla saga. Pregando i fan di attendere l’arrivo di quest’anime Kadokawa ha poi condiviso un poster di presentazione.

La serie di light novel di Konosuba si è conclusa ufficialmente lo scorso anno, dunque c’è ancora molto materiale che può essere adattato in una serie animata. E del resto i fan erano ansiosi di scoprire se ci fossero altri progetti in cantiere dopo la fine della seconda stagione e il film Crimson Legend.

Nell’attesa dell’arrivo di questo nuovo progetto intanto, potete recuperare le precedenti due stagioni di Konosuba su Crunchyroll! Allora, cosa state aspettando?