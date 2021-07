One Piece: è uscito il crossover con Food Wars

Annunciato proprio di recente, il crossover tra One Piece e Food Wars, la serie manga a tema culinario di Yuto Tsukada e Shun Saeki, ha infine pubblicato il suo nuovo capitolo nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Uscito per la prima volta nel 2018, e poi con un nuovo capitolo a gennaio di quest’anno, questo speciale spin-off della saga di Eiichiro Oda ha raggiunto ormai la sua terza uscita.

Come i suoi predecessori anche questo capitolo è incentrato su Sanji e sul suo amore per la cucina, con gli autori che, esattamente come accade sempre in Food Wars, si concentrano attentamente sulle tecniche e sugli ingredienti utilizzati dal cuoco della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia. E inoltre, in questo nuovo capitolo Tsukada e Saeki ci hanno riportato indietro a una delle saghe più amate di One Piece, quella di Alabasta.

Nel capitolo infatti possiamo vedere Sanji entrare nelle cucine del palazzo reale di Alabasta dopo la vittoria nello scontro contro Crocodile. Mentre la festa per celebrare la vittoria di Luffy e dei suoi compagni impazza, Sanji si allontana momentaneamente per aiutare in cucina, anche perché i cuochi si ritrovano sotto pressione per la fame sconfinata di Luffy.

A differenza dei primi due capitoli però, qui non incontriamo solo Sanji, ma anche tutti gli altri membri della ciurma, anche se a disegnarli è la mano di Saeki e non quella di Oda. C’è spazio proprio per tutti al lungo tavolo della festa, anche per la principessa Vivi, che vuole passare un ultimo momento felice con i suoi compagni d’avventure prima di salutarli.

A questo punto non è sicuro che potremo vedere altri capitoli di questa interessante serie crossover tutta incentrata sull’amore per la cucina, ma di sicuro questo progetto spin-off sta riscuotendo un successo molto superiore alle aspettative. Quindi, non disperate: se vi piacciono le avventure di Sanji ai fornelli potreste essere presto accontentati.