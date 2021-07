Tom Clancy’s XDefiant: annunciato l’arena shooter free-to-play

Atteso per oggi, Ubisoft ha annunciato il nuovo titolo della serie Tom Clancy’s: si tratta di Tom Clancy’s XDefiant, FPS arena shooter, free-to-play, sviluppato da Ubisoft San Francisco, che sarà disponibile su PC, PlayStatio 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S (non è stato svelato il periodo di lancio). Il titolo combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate di squadre di pistoleri, chiamati Ribelli, in lotta per il dominio. È possibile registrarsi sul sito ufficiale per avere una possibilità di testare il gioco in anteprima in un primo playtest chiuso chiuso che partirà il 5 agosto, su PC, per Stati Uniti e Canada. Ci saranno però altri test successivamente.

Queste le caratteristiche:

Stile di gioco personalizzato

Personalizza il tuo Ribelle in funzione del tuo stile di gioco. Scegli fazione, tratti, abilità e ultra. Fai la tua scelta tra un arsenale di armi primarie e secondarie, equipaggiamenti e dispositivi e scendi sul campo di battaglia con un armamentario completo. Poi modificalo sul momento per adattarti a un campo di battaglia in continua evoluzione.

Scontri competitivi

Tom Clancy’s XDefiant offre un’ampia scelta di arene 6v6 competitive e modalità di gioco lineari, come Dominio e Scorta. Vi troverai anche un’enorme gamma di mappe uniche, che renderanno ogni sfida diversa dalle altre.

Le fazioni di Ribelli

Lupi, Reietti, Purificatori ed Echelon combattono in luoghi emblematici, ma questo è solo l’inizio dell’avventura. Man mano che il gioco evolverà, il nostro schieramento di Ribelli continuerà ad arricchirsi di personaggi e abilità dall’universo di Clancy e oltre.

Qui potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.