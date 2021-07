Sony ha perso all’E3 2021, secondo Michael Pachter

Era da un bel po’ di tempo che non ascoltavamo le esternazioni dell’analista Michael Pachter, tornato a parlare per commentare l’E3 2021 di Sony Interactive Entertainment, manifestazione a cui la compagnia giapponese non ha preso parte. L’analista ha parlato in un recente podcast (il suo, visibile in calce alla notizia) di un buco nella strategia della società, oltre che ad un errore clamoroso nel saltare la manifestazione.

Stando alle parole di Pachter, il non partecipare all’evento di Los Angeles porta un risparmio nelle casse di Sony di 20 milioni di dollari, risparmio che però non compensa la copertura mediatica persa in quei pochi giorni e che non è in grado di acquistare nel corso del restante anno. Dunque, per l’analista sarebbe meglio partecipare all’E3 e goderne in visibilità anziché non investire e spendere i propri soldi in altre coperture mediatiche che non raggiungono quella offerta dalla manifestazione videoludica. Infine, la società giapponese è per Michael Pachter la grande perdente dell’E3 2021 per il solo fatto di non essersi presentata. Concordate con il suo pensiero? Intanto, il PlayStation Experience 2021 potrebbe tenersi nel mese di agosto.