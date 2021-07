Gwent Price of Power: annunciato il set Il Colpo di Thanned

CD PROJEKT RED annuncia che Il Colpo di Thanned (Thanned Coup, in inglese), prossima mini-espansione di Gwent, arriverà il 3 agosto, per PC, Apple con M1, iOS e Android. Si tratta della seconda parte della espansione maggiore di Gwent Price of Power, che arriva con le stesse modalità della prima.

Contiene 26 nuove carte: quattro carte di rarità diversa per ogni fazione e due carte Neutrali. Il Colpo di Thanedd sarà pubblicato il 3 agosto 2021 su tutte le piattaforme supportate: da qui all’uscita saranno svelate un po’ alla volte le carte che compongono l’espansione, sul sito ufficiale del gioco.

Questa la sinossi dell’espansione:

La maggior parte delle battaglie vengono combattute su campi intrisi di sangue, altre durante violenti assedi, ma alcune vengono affrontate con mezzi più insidiosi. Perché preoccuparsi di formare ed equipaggiare eserciti quando è sufficiente concludere un losco affare? Un agente infiltrato tra le schiere nemiche può valere più di cento spade, e un tradimento al momento opportuno può fare altrettanti danni. Scegli da che parte stare durante il famigerato scontro tra i maghi più potenti del Continente, il Colpo di Thanedd, e combatti fino all’ultimo incantesimo!

L’espansione, come la precedente, sarà potenzialmente gratuita, nel senso che tutte le carte saranno disponibili per essere trovate nei barili generici o di fazione -mentre i barili della singola espansione non sono ancora disponibili e non lo saranno fino all’uscita della terza parte, che completerà il volume- e inoltre potranno essere craftate gratuitamente con le risorse accumulate in-game.

Alternativamente, potranno essere acquistate con valuta reale in varie modalità:

Pacchetti di fazione;

Pacchetto Combo della mini-espansione;

Pass Espansioni;

I costi differiscono in base alla quantità di beni contenuti, che vanno al di là delle semplici carte ma contengono anche cosmetiche, avatar, tavolieri e monete relative a Gwent Price of Power.