Pokemon Unite: pre caricamento disponibile su Nintendo Switch

In vista del lancio ufficiale del 21 luglio è ora possibile pre caricare Pokemon Unite dal Nintendo Switch eShop. Il titolo è un nuovo MOBA a tema mostro tascabile free-to-play di TiMi Studio Group e The Pokemon Company.

Il download occuperà circa 928 MB di spazio sul Nintendo Switch, include funzionalità di cross-play con la versione mobile quando verrà lanciata e acquisti in-game. Inoltre The Pokemon Company ha rivelato che il Pokemon misterioso Zeraora ai giocatori che accedono al gioco prima del 31 agosto. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!



Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile.

In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokemon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokemon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire. Pokemon Unite sarà disponibile su Nintendo Switch il 21 luglio, mentre arriverà su dispositivi mobile (iOS e Android) a settembre. Per la versione mobile non è stata annunciata ancora nessuna data ufficiale.