GAME PRO 030 è online: il nuovo numero è disponibile su Readly

Oggi, martedì 20 luglio 2021, GamesVillage celebra la pubblicazione di GAME Pro 030, il nuovo numero della nostra rivista disponibile in edizione digitale tramite la piattaforma Readly. Parliamo di un numero eccezionale, dato che questo mese propone non una ma più copertine alternative dedicate alla nostra Cover Story di ben 27 pagine, tutte dedicate a Nintendo!

Il mensile di agosto 2021 è composto da ben 108 pagine, aperte dall’editoriale del direttore Marco Accordi Rickards che non ha dimenticato la vittoria dell’Italia ad Euro 2021. Come sempre, non mancano le nostre anteprime: nel numero 030 trovano spazio Halo Infinite, Forza Horizon 5, Metroid Dread, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Marvel’s Guardian of Galaxy, le console Nintendo Switch OLED, Steam Deck e molti altri articoli “in progress”. Interessante è anche la nostra intervista esclusiva a Vince Desi, che ci parla del nuovo Postal 4, ma non solo.

Dopo la lunghissima Cover Story che elogia il lavoro che Nintendo continua a svolgere da anni in maniera quasi perfetta e un viaggio tra le nuove IP appartenenti ai franchise leggendari della grande N pronti a tornare sul mercato insieme alla nuova Switch OLED, i nostri lettori possono accedere alla sezione recensione, davvero folta anche nel numero 030. Tra le review proposte questo mese abbiamo Mario Golf Super Rush, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, F1 2021, Scarlet Nexus Monster Hunter Stories 2 e… il resto le lasciamo scoprire a voi!

Immancabili in GAME PRO 030 sono anche gli editoriali realizzati dai nostri columnist, che come ogni mese non hanno peli sulla lingua e sono pronti a manifestare il loro pensiero sulle nostre pagine. Pronti a leggere The Bard’s Tale, l’Iconoclasta, Passo e Chiudo, e Comitato Centrale di questo mese? Ultimo ma non meno importante, Retro Magazine è pronto a riportarvi nuovamente nel passato con le sue Retronews, con i 40 anni di Donkey Kong e con le celebrazioni di grandi classici quali Quake, Akira, i videogame di He-Man e molto altro. L’appuntamento è come sempre al 20 del mese successivo: GAME PRO 031 vi aspetta il 20 agosto 2021… intanto, correte a leggere il numero 030!