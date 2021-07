Psychonauts 2 si mostra in un lunga sezione di gameplay

Siamo agli sgoccioli: l’uscita di Psychonauts 2 si avvicina sempre di più e man mano che ci appropinquiamo alla giornata di release, Double Fine Productions e Microsoft rilasciano sempre più informazioni inerenti al platform e sequel dell’episodio del 2005 uscito per PlayStation 2.

Recentemente abbiamo avuto la possibilità di immergerci leggermente nelle dinamiche della narrazione tramite la pubblicazione di uno story trailer e abbiamo appreso qualche dettaglio in più in merito a quale console riuscirà ad interagire meglio con Psychonauts 2. Detto questo, ad oggi siamo in possesso di un vero e proprio walkthrough che riguarderebbe le prime quattro ore di gioco.

Il video è stato reso disponibile da Microsoft grazie il canale YouTube ufficiale di Gamersprey (raggiungibile da questo link). Nel video, di una durata abbastanza importante, potremo iniziare a prendere confidenza con ciò che ci aspetta, sia a livello di meccaniche di gioco, che di trama e narrativa. Ovviamente, chi ha già giocato al primo capitolo del 2005 non rimarrà troppo sorpreso dal trailer, in quanto saprà già cosa aspettarsi da Psychonauts 2.

Per i neofiti, invece, sarà un tuffo nell’ignoto, costellato da dinamismo e colori, boss-fight molto particolari, minigiochi (sia a tempo che non) e un setting davvero ispirato. La trama seguirà le vicende di Razputin, il quale fa parte della Psychonauts HQ, della quale il protagonista dovrà svelare gli oscuri e macabri segreti che circondano l’organizzazione. Per provare a tutti che ha ragione, Raz dovrà tentare di utilizzare i suoi poteri per entrare nella mente del Dottor Loboto.

Raz avrà accesso anche a tutta una serie di abilità inedite che gli renderanno la vita un po’ meno complessa durante gli scontri con formidabili ed imprevedibili boss. Una di queste è la cosiddetta “Connessione Mentale“, la quale potrà essere utilizzata per avvicinare i nemici o per arrampicarsi su punti sopraelevati.

Ricordiamo a tutti che Psychonauts 2 di Double Fine Productions uscirà il giorno 25 agosto 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC e il titolo sarà disponibile subito sul servizio di Microsoft, cioè sul Game Pass.