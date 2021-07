Road 96 in arrivo dal 16 agosto su Switch e PC

Lo studio indipendente francese DigixArt è felice di annunciare che Road 96 sarà lanciato questo 16 agosto su Nintendo Switch, Steam, GOG e Epic game store al prezzo significativo di 19,96 $ / €. Il gioco sarà anche disponibile come parte del Pacchetto dell’Autostoppista (Hitchhiker Bundle), insieme alla OST di nove incredibili artisti e un ebook originale, dove si scoprono i fatti avvenuti nei dieci anni antecedenti alla storia del gioco, tutto questo al prezzo di 29,91 $ / €. Guidato dal veterano dell’industria videoludica Yoan Fanise (Valiant Hearts, Memories Retold), Road 96 rappresenta il progetto più ambizioso di DigixArt. I giocatori avranno tra le mani un’avventura unica – ispirata alle opere di Quentin Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joon-ho – influenzata dalle proprie scelte, e in continua evoluzione. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Fai l’autostop verso la libertà in questo viaggio generato in modo procedurale e realizzato da un prestigioso studio indie. Tutti per strada, ma nessuno sulla stessa!

Il gioco si svolge durante l’estate 1996 nel giorno più importante della vita della protagonista che deve iniziare un viaggio avventuroso, cercare di sopravvivere e trovare la propria libertà. In questo viaggio rischioso per raggiungere la frontiera, la strada lega personaggi incredibili, con storie e segreti da svelare: un’avventura in continua evoluzione. Ma ogni chilometro percorso ti pone davanti a una nuova scelta. Le decisioni che prenderai cambieranno la tua avventura, le persone che incontrerai, e forse perfino il mondo.

Road 96 è un bellissimo e pazzesco viaggio su strada. Un viaggio personale verso la libertà, alla scoperta di luoghi emozionanti e persone incredibili. Azione, esplorazione, contemplativa melanconia, incontri umani e situazioni rocambolesche. Il tutto immerso uno scenario di oppressione e tirannia. Uno stile grafico sbalorditivo, una colonna sonora piena di hit degli anni ’90, e migliaia di percorsi differenti cosicché ogni giocatore di Road 96 possa creare la propria incredibile storia. Road 96 sarà disponibile dal 16 agosto su Nintendo Switch e PC.