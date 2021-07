eFootball PES 2021: Neymar Jr. è il nuovo ambasciatore della serie

É ufficiale, il giocatore brasiliano Neymar Jr. ha firmato con Konami Digital Entertainment un accordo che lo rende ambasciatore di tutti i titoli della software house nipponica che hanno per oggetto il calcio, quindi di eFootball PES 2021 e Winning Eleven.

Questa è stata la reazione di Neymar Jr. dopo aver siglato l’accordo:

Konami avrebbe scelto proprio Neymar Jr. come testimonial del titolo calcistico della casa di sviluppo giapponese, in quanto si tratta di uno sportivo molto rinomato a livello internazionale. Neymar Jr., infatti, è un calciatore d’eccezionale talento e con un’incredibile carriera che lo ha portato ad essere uno dei marcatori di punta della squadra nazionale brasiliana, mettendo a segno, fino ad oggi, quasi 70 goal (precisamente ne ha segnati 68) in 111 partite.

Oggi è considerato dai più uno dei calciatori più importanti del mondo ma, nonostante ciò, Neymar Jr. riesce a continuare a giocare manifestando lo stesso entusiasmo e passione che lo contraddistinguono, proprio come, del resto, hanno sempre fatto tutti gli ambasciatore dei titoli calcistici di Konami. L’azienda, in occasione dell’accordo firmato con la star del calcio, ha espresso a sua gratitudine e la sua volontà nel sostenere con orgoglio la carriera di Neymar Jr.

Dall’account Twitter di eFootball PES 2021 si può leggere l’ufficializzazione della notizia di cui sopra (il post specifico lo trovate qui sotto). Per saperne di più a riguardo, è altresì possibile consultare il sito web ufficiale di PES.

We are excited to announce that Brazilian Superstar Neymar has become an ambassador for eFootball PES series!

Here's one for the fans – we'll be releasing "Iconic Moment Series" Neymar in #PES2021 soon to celebrate! pic.twitter.com/nFMaWSQqZd

— eFootball PES (@officialpes) July 20, 2021