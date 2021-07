My Hero Academia World Heroes Mission: ecco il nuovo trailer

Manca ormai pochissimo all’arrivo di My Hero Academia World Heroes Mission, il terzo film ispirato alla saga di Kohei Horikoshi che farà il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il prossimo 6 agosto. L’arrivo della pellicola è uno degli eventi più attesi dell’anno dai fan della serie, che non vedono l’ora di scoprire cosa saranno capaci di fare Izuku, Bakugo e Todoroki nella loro avventura intorno al mondo al fianco degli eroi professionisti.

Lo studio d’animazione Bones ha quindi deciso di giocare ancora un po’ su questa attesa, condividendo un nuovo trailer, il secondo per l’opera, che ci permette di dare uno sguardo più approfondito a quello che ci aspetta all’interno del nuovo film, un film che sarà anche collegato in qualche modo alla trama della serie, come dimostra la scena post-credit inserita al termine dell’episodio 104 della quinta stagione dell’anime.

Il nuovo trailer si concentra soprattutto su Flect Turn e sulle azioni terroristiche del gruppo Humanize, che sarà il principale antagonista della pellicola. Purtroppo però non c’è ancora una data per l’uscita del film nel resto del mondo, per cui tutti i fan di My Hero Academia dovranno ancora aspettare per vedere le avventure di Deku in giro per il mondo.

My Hero Academia World Heroes Mission sarà la prima avventura della serie a portarci fuori dal Giappone e a farci conoscere il resto della società dei superumani che ormai popola l’intero globo. Di certo però il film ci presenterà la più grande crisi nella storia dell’anime.